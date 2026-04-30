美美2度滿壘解危 逼平桃猿

鄭浩均（記者廖耀東攝）

因雨裁定 握手言和

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟江坤宇昨重返先發游擊，卻發生失誤又單場3支0，不過先發投手鄭浩均兩度化解滿壘危機，合計先發6.1局失2分，繳出平本季聯盟最多的第4次優質先發，可惜隊友火力支援有限，9局上又突然降下大雨，最終裁定雙方以2：2握手言和。

江坤宇上週因調整打擊，連蹲4場板凳，由張仁瑋代班游擊，寫下2020年站穩游擊後、最長非因傷離開先發紀錄，昨他重返先發，首局面對林子偉滾地球就發生本季第2次失誤，單場3支0，打擊率降至1成85。

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江坤宇熄火又失誤

平野︰可能回到板凳

中信總教練平野惠一直言，上週都在調整江坤宇的打擊，今年他去打經典賽，沒有完整春訓和練習，狀況不是很好，才會希望上週從板凳出發，「如果在比賽中希望他做到的事情沒做到，還是有可能回到板凳。」

雖然江坤宇失誤串聯樂天0出局的滿壘攻勢，鄭浩均先三振林泓育再製造林智平雙殺打，化解大危機。3局上，鄭浩均又面臨1出局滿壘，連續K掉林泓育和林智平，再度化解危機。

中信1局下突破樂天洋投魔爾曼，岳政華擊出三壘安打，陳俊秀用滾地球出局送回1分，先馳得點。只是在5局上，鄭浩均在2出局遭遇亂流，陳晨威在二壘有人擊出斷棒安打送回追平分，林泓育補上超前分德州安打，單局攻下2分。

中信5局下反攻，高宇杰和張仁瑋雙安，搭配岳政華四壞攻佔滿壘，陳俊秀高飛犧牲打扳平戰局。魔爾曼繳出6局失2分的優質先發，有4次三振。

鄭浩均6局上僅花6球飆出三上三下，7局上續投解決成晉後，球數累積93球，投手教練王建民決定換投，即使他不太想交出手上的球，最終仍接受換投，進帳第4場優質先發，和隊友勝騎士、羅戈並列聯盟最多。

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