郭天信轟天砲 獅恐龍症無解

味全龍郭天信擊出致勝轟。 （記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅「恐龍症」無解！味全龍昨靠魔神龍繳7局無失分優質先發，加上郭天信6局下轟驚天陽春砲，最終龍隊就以1：0完封勝獅隊拿下天母主場4連勝，本季戰績14勝7敗持續獨走，獅隊已賽22場就被對手完封4場為全聯盟最多。

龍隊天母主場4連勝

2024、25年龍隊對獅隊單季同為10勝14敗，對戰勝率4成17落居下風，今年開季龍隊對獅隊5戰全勝，風水輪流轉，總教練葉君璋認為，比賽輸贏很難講，只要投手能控制局面，不只是對獅隊，對其他球隊都有機會拿下來。本季龍隊團隊防禦率1.88傲視全聯盟。

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7局0失分 魔神龍第2勝

龍隊全場只擠出5安，6局下郭天信轟出右外野陽春砲，本季首轟出爐，打下勝利打點獲選單場MVP，魔神龍先發7局無失分拿下本季第2勝，從樂天桃猿轉戰龍隊共17.1局無失分，表現十分亮眼。

「我以為MVP是魔神龍耶。」郭天信說，魔神龍投得這麼好，沒想到自己能拿下MVP，那一球剛好打到天母球場的「龍穴」，龍隊球員自己稱呼的，因為打到那裡比較不會受風勢影響，所以稱那邊為「龍穴」，下一打席同樣打到右外野，就因沒在「龍穴」的位置所以沒飛出大牆。

郭天信坦言，他是6局下首棒打者，只想把球打扎實，上壘後再想辦法盜壘，畢竟他上壘對手就有壓力，即時沒發動盜壘，投、捕手和野手也有無形壓力，能上壘對球隊來說滿重要的，沒想到會一棒打過牆。

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