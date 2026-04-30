劉子杰自培再見轟 跌破伯樂眼鏡

林昭宏（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿劉子杰從21日上一軍打出自主培訓選手奇蹟，貢獻聯盟史上首發「自培再見轟」，昨對中信兄弟連續5場擔任先發三壘手。當初慧眼相中這匹黑馬的樂天球團編成部長林昭宏，坦言劉子杰的表現已超出球團當初的預期。

樂天桃猿劉子杰（左）貢獻聯盟史上首發「自培再見轟」。（記者廖耀東攝）

林昭宏︰看中他自主性

23歲的劉子杰在21日生涯初登場敲安，22日追加單場猛打賞，26日生涯首分打點就是再見全壘打，這是自培出身選手史上第一發。球探林昭宏當初決定網羅他，正是看中自主性和學習能力，早在業餘時期，劉子杰就在私人機構接受科學化訓練。

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林昭宏直言，在球探評估中，劉子杰屬天賦沒那麼高的選手，但近年運動科學發展成熟，有這種自主性和學習能力，有機會把其中一項能力磨到聯盟平均水準，「我一直有在關注他訓練的成效，他的自主性滿適合用自培生的方式入隊。」

選秀落榜 已決定讀研究所

原本劉子杰在選秀落榜後已確定要去研究所鑽研棒球領域，突如其來的自培機會，一度讓他的母親有點擔心，怕很快被淘汰，但林昭宏告訴她，依照劉子杰的學習能力，等打完職棒還來得及念書，而且還有打球的經驗，更有加乘效果。

林衝出辦公室 見證奇蹟

當劉子杰在26日夯出再見轟，林昭宏從辦公室衝到場外見證奇幻一刻，「自培生能站上一軍真的不容易，畢竟農場的資源一定會優先給高順位選手，要在那短短的機會展現你的本事，真的非常不容易。」

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