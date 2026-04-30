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獅2000勝M7 3老獅生涯縮影

2026/04/30 05:30

林岳平（記者林正堃攝）林岳平（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅昨輸球，隊史勝場數「定格」在1993勝，只差7勝就能成為中職史上第1支2000勝球隊，總教練林岳平說，「我和嘟嘟（潘威倫）、國慶從加入球隊到轉任教練，幾乎參與近3分之2的勝場數，等於是生涯縮影，對我們和球團而言都滿不簡單的!」

餅總、嘟嘟、國慶

參與近3分之2勝場

職棒元年歷史性首戰，杜福明對兄弟象先發6.1局失1分，拿下獅隊史首勝，開啟南霸天近2000勝軌跡，林岳平說，「我知道杜福明賢拜拿到隊史首勝，至於印象最深刻的1勝是嘟嘟生涯百勝。」

2010年10月3日潘威倫對兄弟先發7局失1分，率隊1分險勝，達成生涯百勝里程碑，現任獅隊投手教練的他表示，這1勝印象深刻，畢竟等很久了，但印象最深刻還是生涯初登板對第一金剛先發奪勝投。

獅隊即將達成2000勝里程碑，潘威倫說，很幸運能參與這段歷程，也很榮幸能在過程中做出貢獻，有前輩、後輩一起努力才有機會達成這項里程碑，也感謝統一球團培育這麼多好手。

中職4元老唯一沒轉手 高國慶︰感謝球團

高國慶現任獅隊一軍內野守備教練，他表示，真的要感謝統一企業、老闆和球迷，如果沒有他們，就沒有中職唯一沒轉手的元老球隊，也沒機會挑戰2000勝。

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