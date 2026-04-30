悍將開季棒次大風吹 後藤︰盼發揮所長

范國宸（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將本季前19場就拿到10勝，加入A段班競爭，打出「不一樣了」的比賽內容。其實富邦開季以來棒次也常「不一樣」，包括林哲瑄引退賽讓主角擔任熟悉的開路先鋒，開季至今首棒就動用9人次。

後藤光尊（記者陳志曲攝）

至今開路動用9人

王勝偉扛先發4番

傳統中心棒次第4棒，富邦動用的人選最少，截至昨天賽前，僅1場由王苡丞擔任，其餘都是范國宸。昨天面對台鋼，總教練後藤光尊再度出招，由42歲老將王勝偉生涯首次擔任先發第4棒。

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對於棒次時常異動，後藤解釋，他覺得開路先鋒位置不必固定，安排棒次時思考很多綜合要素，包括對戰成績、近況。

比起棒次角色定位，後藤更希望選手能發揮所長，他解釋：「如果把誰放某棒就一定能安打，那當然最好。但比起打第幾棒、做什麼事，更希望選手把自己特長展現出來。」

范國宸棒次固定

猜教練在測試陣形

本季范國宸只要先發就是第4棒，是少數棒次固定的選手，昨未先發的他說：「球季才剛開始，教練可能也還在測試陣形，每個人每天的狀況也不一樣，每場可能都會有新的安排。」今年他棒次前面通常是張育成或洋將邦力多，接在張育成之後打擊，能先觀察對方投捕怎麼用最好的球路面對這位聯盟最強右打，對他來說也是一項優勢。

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