自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍將開季棒次大風吹 後藤︰盼發揮所長

2026/04/30 05:30

范國宸（記者陳志曲攝）范國宸（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將本季前19場就拿到10勝，加入A段班競爭，打出「不一樣了」的比賽內容。其實富邦開季以來棒次也常「不一樣」，包括林哲瑄引退賽讓主角擔任熟悉的開路先鋒，開季至今首棒就動用9人次。

後藤光尊（記者陳志曲攝）後藤光尊（記者陳志曲攝）

至今開路動用9人

王勝偉扛先發4番

傳統中心棒次第4棒，富邦動用的人選最少，截至昨天賽前，僅1場由王苡丞擔任，其餘都是范國宸。昨天面對台鋼，總教練後藤光尊再度出招，由42歲老將王勝偉生涯首次擔任先發第4棒。

對於棒次時常異動，後藤解釋，他覺得開路先鋒位置不必固定，安排棒次時思考很多綜合要素，包括對戰成績、近況。

比起棒次角色定位，後藤更希望選手能發揮所長，他解釋：「如果把誰放某棒就一定能安打，那當然最好。但比起打第幾棒、做什麼事，更希望選手把自己特長展現出來。」

范國宸棒次固定

猜教練在測試陣形

本季范國宸只要先發就是第4棒，是少數棒次固定的選手，昨未先發的他說：「球季才剛開始，教練可能也還在測試陣形，每個人每天的狀況也不一樣，每場可能都會有新的安排。」今年他棒次前面通常是張育成或洋將邦力多，接在張育成之後打擊，能先觀察對方投捕怎麼用最好的球路面對這位聯盟最強右打，對他來說也是一項優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中