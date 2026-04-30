恩比德轟33分 七六人逼出G6

七六人恩比德（右）轟下33分，幫助球隊延長戰線。 （路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕七六人「三巨頭」恩比德、馬克西與喬治昨在背水一戰合轟74分，聯手率隊在東部季後賽首輪G5以113：97力退塞爾提克，將系列賽追成2:3。

恩比德自闌尾手術復出第2戰就出賽38分鐘，23投12中貢獻33分、8助攻，他說，「我們還不想回家，所以必須不惜一切贏下比賽，今天我們在防守端表現更出色，進攻端的準星也有所提升。」

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馬克西上場42分鐘挹注25分、10籃板，喬治出賽全隊最高的43分鐘，貢獻16分、9籃板、7助攻，同樣是贏球功臣。

綠衫軍末節

連14次出手落空

綠衫軍帶著86：85領先進入第4節，不料團隊末節嚴重迷航，進攻大當機，該節22投僅3中只得11分，且最後連續14次出手都落空，寫下2005年以來季後賽收尾階段最長的連續失手紀錄，在主場關門失敗，波士頓球迷也紛紛提早離場，自2023年季後賽以來，綠衫軍在主場戰績為19勝12敗，不如客場的17勝7敗。

一哥塔圖姆貢獻24分、16籃板，但末節1分未得，他表示，「我們有一些不錯的出手機會，但就是沒進，有時候就會如此，進攻不如預期會給防守帶來極大壓力，對手成功把握了機會。」

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