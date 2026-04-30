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國小籃球聯賽 5.8起全國決戰

2026/04/30 05:30

潘彥銘（記者盧養宣攝）潘彥銘（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕114學年度國小籃球聯賽全國決賽將在5月8日至17日開打，近年基層籃球努力與國際接軌，國小聯賽也嚴格規定禁止區域聯防，盼落實球員基本功。

共132隊、

2187位球員參加

國小聯賽歷經各縣市預賽選拔，共有132隊、2187位球員參加全國決賽，全民運動署長房瑞文表示，為了讓國小球員了解國際籃球規則，本屆籃高305公分及260公分兩組都採人盯人防守規定，希望讓球員自基層就建立正確觀念。

禁止區域聯防 落實基本功

根據聯賽規則，球進入前場禁區前禁止包夾，若比賽發生以上狀況時，進攻計時器重設為30秒，第一次給予警告，第二次以後判技術犯規。

台灣女籃新任總教練前田顯藏表示，日本在高中以前同樣禁止區域聯防，「如果只是想要贏球就不需要人盯人，但在國際賽或更高層級，球員投射能力更好後，守區域就會出現問題，因此在小學層級學習盯人的基礎，對未來會有更大的幫助。」

潘彥銘吸引球員索取簽名

率領松山高中完成HBL衛冕的潘彥銘昨在記者會結束後則吸引不少球員爭相索取簽名，他笑說，看到小球員有回憶起當年對籃球單純的熱愛，隨後也透露已確定下一步，預計在健行科大展開UBA生涯。

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