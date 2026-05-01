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自培大對決 劉子杰、李聖裕兩樣情

2026/05/01 05:30

李聖裕（記者廖耀東攝）李聖裕（記者廖耀東攝）

劉子杰敲安 串聯攻勢

劉子杰（記者廖耀東攝）劉子杰（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟李聖裕昨天跟樂天桃猿劉子杰同場先發，上演「自培大對決」，結果卻是兩樣情，劉子杰在4局上敲安串聯攻勢，李聖裕卻將滾地安打漏到後頭，遭猛攻3分大局，總教練平野惠一祭出無情調度，5局上將他換下場，李聖裕度過煎熬一夜。

李聖裕在2024年中斷連續3季一軍敲安紀錄，2025年沒上過一軍，今年4月22日上一軍，且擊出暌違1063天安打，但昨天未能延續手感，3局下遭三振，4局上致命失誤，5局上就退場，說明自培生的容錯率低。

李聖裕失誤 遭換下場

早在去年，李聖裕原本在公辦熱身賽跟隨一軍出賽，因為一顆游擊滾地球貿然從二壘衝三壘遭觸殺，隔天就下二軍，加上打擊狀態無法拉起來，因而在二軍度過2025年，球團連註冊都沒有，令李聖裕坦言有點失落。

不過李聖裕已是隊史最長壽的自培生，從2019年加入職棒至今邁向第7年，只是在一軍僅留下69支安打。而在中信競爭激烈又天賦滿載的外野防區，李聖裕恐因昨晚致命失誤大幅失去機會。

許庭綸也是正在爭取外野先發機會的大物新秀，前天他相隔19天先發，卻因為6局下1出局三壘有人沒敲回分數，昨天移除先發，平野惠一表示，目前外野競爭激烈，大家都有平等競爭的機會，「宋晟睿也是如此。」

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