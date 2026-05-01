驚奇雙冠王 江承諺劍指120局

江承諺（資料照）

〔記者龔乃玠／台中報導〕即便外界認為今年只有黃子鵬能達陣象徵規定投球局數的120局，跟他同隊的台鋼雄鷹左投江承諺不服輸，連續3場優質先發，以3勝、防禦率0.75暫居聯盟雙冠王，堪稱本季至今最驚奇土投，劍指生涯第一次單季120局的腳步邁進。

3勝、防禦率0.75居首

江承諺在2023年季後交易案從獅隊轉戰台鋼，2025年季初簽下3年1620萬新台幣的合約，即便去年表現低於聯盟平均水準，仍吃下110局，今年則大變身，開季4戰狂掃3勝，24局僅失2分自責，防禦率0.75。

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樂天桃猿在18日遭江承諺封鎖6局，總教練曾豪駒認為，江承諺的投球型態跟在統一時期有不小變化，特別是控球修正很多，「像是出手角度有慢慢去改變，有效干擾打者的節奏。」

中職過去開季前4戰防禦率比江承諺更低的先發土投，有2024年古林睿煬的0.42，那年他前4戰先發僅掉1分自責分；另外還有2022年曾仁和，同樣只掉1分自責，防禦率0.52，凸顯江承諺的數據有多突出。

曾總︰控球修正很多

曾總也說，江承諺的球數控制很好，前5、6局都在80顆以內，這代表他知道打者想攻擊什麼球種，且會去應變，「打者在攻擊時，看似好像很好打，可是都沒有辦法確實打到球心。」

土投超高CP值

挑戰個人局數新高

今年台鋼3位本土先發的陣容中，黃子鵬本季月薪105萬，王維中約60萬，江承諺只有45萬元，卻繳出超高CP值的成績單，而過去他單季最多局數是2024年的115.1局，今年有望挑戰新紀錄。

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