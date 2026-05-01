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近年最長壽洋砲 魔鷹58轟打響名號

2026/05/01 05:30

2021-2025年中職各隊洋砲打擊成績2021-2025年中職各隊洋砲打擊成績

〔記者羅志朋／台北報導〕迎接5月連假，台鋼雄鷹今天北上大巨蛋作東，和中信兄弟3連戰，台鋼「魔王連線」能否再射全壘打焰火，是一大觀戰焦點。

台鋼魔鷹成為中職近年最長壽的洋砲。（資料照）台鋼魔鷹成為中職近年最長壽的洋砲。（資料照）

台鋼強打魔鷹不僅是唯一一位在大巨蛋開轟的中職洋砲、包辦4轟也是全隊最多；前天剛敲生涯百轟的「大王」王柏融，手感正佳，有機會在這個系列戰產出101火花，一舉追平領先的范國宸(5轟)，並列全壘打榜第一。

今大巨蛋作東

期待魔王連線

台鋼雄鷹在2024、25年進軍中職一軍賽，能多用1名洋砲，結果魔鷹來台一砲打響名號，拿下兩座全壘打王和1座打點王，中職生涯出賽227場狂掃58轟、打下189分打點，打擊率3成，絕對是近代中職最強洋砲，鷹迷稱他「魔鷹我大哥！」。

台鋼領隊劉東洋曾表示，當初球團找洋砲著重亞洲職棒經驗，魔鷹曾打過4年日職，連3年敲兩位數全壘打，且曾在冠軍賽砲轟養樂多強投奧川恭伸，抗壓性不錯，因此決定延攬，表現確實超乎預期。

拿下2座全壘打王、

1座打點王

魔鷹3年來火力穩定輸出，成為中職近年最長壽的洋砲，也再度引起各隊是否引進洋籍野手的討論。富邦悍將今年季初大膽延攬洋砲邦力多，但還缺乏關鍵貢獻，而類似這種職棒水土不服、表現低迷不振並非特例，近年中職各隊輸入雙位數洋砲，多半失敗收場。

2021、22年味全龍重返中職一軍賽，有多使用1名洋砲的優惠，先後延攬赫雷拉、鈦龍、龍德力、谷德溫，同一時期富邦找來紐那斯、霸帝士、卡洛斯，統一獅則有「兩個羅薩」，其中不乏資歷顯赫的洋砲，但雷聲大雨點小，不僅貢獻度極低，更有4人出賽不到10場就離隊。

除了魔鷹之外，中信兄弟捕手福來喜則是另一個球迷印象深刻的洋將。他於2022年加盟兄弟，配球和引導投手功力備受好評，中職生涯盜壘阻殺率高達5成28，成為全聯盟守備最頂級的捕手，彌補腳程慢和打擊平平的缺陷，該季他拿下捕手金手套和最佳十人，隔年下半季因球隊需要先發洋投，被迫割捨福來喜。

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