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水土不服？ 邦力多仍卡彈

2026/05/01 05:30

悍將邦力多開季至今仍未開轟。（資料照）悍將邦力多開季至今仍未開轟。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕本季富邦悍將延攬洋砲邦力多助陣，然而開季至今全壘打產量仍掛零，近3場8打數未敲安，打擊率跌破2成50，儘管總教練後藤光尊強調，對邦力多攻守表現感到滿意，但攻擊火力貧乏仍是不爭的事實，今起與味全龍展開3連戰，他能否轟炸天母球場值得關注，第一關就是面對傷癒復出的龍隊先發曾仁和，投打都是陌生對決。

30歲的邦力多是多明尼加籍外野手，2022年效力教士曾短暫上大聯盟，去年在墨西哥聯盟出賽29場敲8轟外帶29分打點，繳出3成73打擊率，OPS攻擊指數高達1.138，隨後轉戰韓職韓華鷹，出賽62場敲10轟打下39分打點，打擊率3成13，OPS攻擊指數0.891，表現相當亮眼。

至今0轟 近8打數未敲安

然而，邦力多來台卻表現低迷，出賽18場66打數0轟另有5分打點，打擊率2成42、OPS攻擊指數0.584都未達本土打者平均水準，以洋砲標準更是完全不及格。

後藤緩頰 注重外野守備

後藤光尊表示，不會要求邦力轟全壘打，而是注重他的外野守備、打擊率和上壘率，希望外界不要一直關注何時開轟，以免給他太大壓力。富邦打擊教練高國輝則說，球隊中外野需要邦力多，隊形會較完整，打擊方面再給他一點時間。

恐改寫2大不名譽紀錄

2022年味全龍谷德溫98打數0轟，刷新中職史上洋砲最多打數0轟紀錄，1999年兄弟朋馳花207打數才轟出首發全壘打，至今仍是洋砲最多打數敲首轟紀錄，邦力多若再不加把勁，有可能改寫兩大不名譽紀錄。

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