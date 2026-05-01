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湯姆斯盃》戚又仁挺身 我驚險晉8

2026/05/01 05:30

戚又仁打敗地主丹麥選手霍爾姆，率隊晉級湯姆斯盃8強。（資料照）戚又仁打敗地主丹麥選手霍爾姆，率隊晉級湯姆斯盃8強。（資料照）

絕地逢生分組第1 將與印度爭奪4強

〔記者林岳甫／綜合報導〕上屆拿下隊史最佳銅牌的台灣隊，昨在湯姆斯盃世界男子羽球團體錦標賽，壓軸登場的第5點男單好手戚又仁以21：11、9：21、27：25戲劇性打敗地主丹麥選手霍爾姆，帶領台灣以分組第1晉級8強，再來將與印度隊爭4強席次。

由於小組賽第2場以2：3遭南韓隊逆轉，台灣隊想晉級8強，唯一辦法只有打敗丹麥隊，因此教練團決定讓「左手重砲」林俊易首度上陣。不過，打頭陣的周天成以14：21、21：13、15：21不敵丹麥一哥安童森，第2點男雙王齊麟／邱相榤則以21：7、22：20力克倫加德／維斯特加德，助台灣扳回一城。

久未實戰的林俊易雖偶有佳作，仍以17：21、21：16、19：21敗給約翰尼森，但第4點楊博軒／劉廣珩以24：22、21：17戰勝阿斯特魯普／克里斯帝安森，再次扳平戰局後，劉廣珩開心脫掉上衣慶祝，全隊士氣大振。

化解對手5賽末點 周天成擁抱慶祝

前役不敵南韓崔智勳的戚又仁，上場前就告訴自己盡量平常心，努力把每球打好，把壓力變成助力。他決勝局20：17領先卻被追平，他又強勢化解對手5個賽末點，艱辛拿下勝利，坐在教練席的周天成第一時間衝上去擁抱小戚慶祝。

總教練劉佳城則直呼此仗太刺激，感謝球員沒有放棄，以及加油團不斷喊聲壯大聲勢，每人都有所貢獻。

比較得失局 淘汰南韓

台灣小組賽2勝1敗，比較得失局後壓過丹麥、淘汰南韓，分組第1晉級，昨抽籤出爐將在8強遭遇印度，他們本屆男單有巴黎奧運第4名森、今年亞錦賽銀牌謝提，還有曾高居世界第1的男雙「黑塔」蘭基雷迪／謝提，實力不容小覷。

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