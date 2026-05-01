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WSBL總冠軍賽》劉惠茹不手軟 國泰開紅盤

2026/05/01 05:30

國泰劉惠茹繳出本土最佳14分。（籃協提供）國泰劉惠茹繳出本土最佳14分。（籃協提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL冠軍賽昨在板橋體育館點燃戰火，衛冕軍國泰人壽後衛劉惠茹繳出本土最佳14分，加上洋將謝爾比貢獻15分、13籃板，聯手率隊以66：52擊敗中華電信，系列賽取得1：0領先。

電信這季在新主帥初詠萱帶領下挺進季後挑戰賽，並以直落二擊敗台元，睽違7年重返冠軍賽舞台。不過，挑戰連霸的國泰有備而來，成功限制這季場均可拿14.3分的電信洋將奧許莉，讓她全場只拿5分，國泰半場打完已取得雙位數領先，第3節更一度擴大到20分差，奠定勝基。

首秀拿14分 擊退電信

這季披上國泰戰袍的劉惠茹，生涯首次站上冠軍賽舞台，面對老東家她毫不手軟，開賽三分球連發，她坦言，第一場心情很緊張，「但盡量讓自己保持像來練球的感覺，心情不要太亢奮，想太多反而做不好，我很相信我隊友，放開來打就好。」她此戰投進3顆三分球，她自評除了三分球之外，其他部分還有待加強，尤其防守。

電信在季後賽挑戰賽直落二解決台元，整體氣勢其實不差，國泰總教練鄭慧芸坦言，起初確實認為這一場不會太好打，但她對球員們耳提面命，要全力從防守做起，她也點出電信三分球命中率相當高，必須謹慎提防，「開賽就得在進攻上給對方壓制，是我們這場比賽最重要的任務。」

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