坎寧安飆45分 活塞續命

活塞坎寧安最後32秒命中關鍵跳投，率隊擊敗魔術。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕背水一戰的東部頭號種子活塞，昨靠著坎寧安在最後32秒命中關鍵跳投，全場狂飆45分締造隊史季後賽新高，率隊以116：109擊敗第8種子魔術，將系列賽追成2：3，避免遭淘汰。

燃燒43分鐘的坎寧安認為全隊在生死戰都打得更果決，他說：「我不想這個賽季就此結束，所以我傾盡所有，大家也都放手一搏，展現奮戰到底的決心，接下來我們還要去奧蘭多，繼續完成任務。」

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活塞第4節一度領先達15分，不過魔術靠著班切羅的三分球攻勢追到只剩3分，所幸坎寧安的關鍵一擊鎖定勝局，並將賓恩在1968年的44分隊史季後賽得分紀錄送入歷史，哈里斯進帳23分，D.羅賓森、杜藍各有12分。

班切羅轟45分 淪悲劇英雄

魔術F.華格納因傷缺陣，班切羅狂轟季後賽新高45分卻淪為悲劇英雄，布雷克替補得19分，貝恩挹注18分。魔術在隊史第5戰客場戰績為淒慘的0勝10敗，不過明回到主場作戰還有機會力拚晉級。

哈登4000分達陣 騎士聽牌

另一場，施洛德昨在第4節獨拿11分，全場貢獻19分，加上哈登拿23分，達成季後賽生涯4000分里程碑，騎士在主場以125：120擊敗暴龍，系列賽以3：2率先聽牌。

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