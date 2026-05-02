獅3轟炸裂 獅帝芬毛起來示愛

獅隊狗狗主題日活動秀出獅帝芬與愛犬的合成圖卡。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕Love it！本身就是愛狗人士，統一獅先發投手獅帝芬昨在亞太成棒主球場拿下最應景的本季首座MVP，在以狗狗為主題的「TONYSTAN汪汪萊」主題日，繳出7局飆7K無失分好投，並在3發陽春砲助威下，率隊以3：0擊敗樂天桃猿，賽後他更透露，「我和妻子沒有小孩，兩隻狗狗就是我們的小孩，我愛死牠們了！」

獅帝芬僅用88球就完成7局先發任務。（記者李惠洲攝）

好球率超高 7局壓制猿

林子豪本季首轟出爐。（記者李惠洲攝）

獅隊首次和台南人氣插畫家「屎蛋唐尼」推出聯名主題日，昨更由他擔任開球嘉賓，並由自己所支持的三代獅成員高國慶蹲捕。昨役除了吸引1萬5031人及146隻狗進場相挺，比賽僅耗時2小時12分也創下本季第1快，亞太球場本季12場比賽場均人數破萬，昨也是繼開幕戰2萬3500人後的次高票房。

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陳聖平2局下敲出陽春砲。（記者李惠洲攝）

亞太人氣旺 場均人數破萬

蘇智傑6局下轟進獅隊第3分。（記者李惠洲攝）

擔任先發3棒一壘手的林子豪1局下轟出本季首轟，就成為勝利打點，2局下陳聖平補上第2發陽春砲，6局下再由蘇智傑用本季第3發全壘打替比賽添得第3分。樂天先發投手艾菩樂繳出102球完投8局失3分的優質內容，卻苦吞本季第4敗。

這是獅帝芬本季拿下的第4勝，也是他在亞太抱回的第3勝，他用「Love it」來形容自己很愛在亞太投球，「在亞太投球很棒，新球場各方面都很不錯，滿幸運有機會投到週末的比賽，球迷都很踴躍進場。」獅帝芬僅用88球，好球數達58球，他表示自己的第1個好球數拿得滿順利，也迫使桃猿打者積極出棒，但強調，「這就是棒球，有時候執行得好，結果卻不如意，今天算是相對幸運的1天。」

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