曾總執教500場 感謝洪總隱形助攻

曾豪駒的總教練執政成績

〔記者倪婉君／台南報導〕在2020年4月15日的生涯執教首戰，曾豪駒就率領樂天桃猿在延長賽12局以9：8氣走統一獅，昨他的執教第500場再遇獅隊，但比賽遭到對手用3發陽春砲定調，終場就以0：3落敗，讓這次個人里程碑有些「獅」意。

猿、獅兩隊教頭曾豪駒（右）與林岳平賽前互動。（記者李惠洲攝）

獅刷強烈存在感

日本樂天集團在2019年12月17日宣布接手桃猿的隊名「樂天桃猿」，並由曾豪駒擔任球團史首任總教練，並於隔年4月15日的執教首戰拿下首勝後，開始累積他的教頭資歷。曾總在2023年季後以未能率隊奪冠為由請辭，並於2024、2025年擔任二軍總教練，今年再回鍋執掌一軍兵符。

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對於500場這個數字，曾總賽前就坦言沒什麼感覺，但必須要感謝球團給予機會，而談到能夠當上總教練的機緣，他則表示：「能夠當上總教練，也是要感謝洪總。」正因洪一中當年率桃猿完成3連霸後，獲得富邦悍將挖角轉隊任教，曾豪駒才展開他的執教生涯。

「我覺得500場裡面，要感謝球團吧，時間愈長，就愈能達到這樣的場次。」曾豪駒認為，要重視的，還是整個帶隊的內容，也希望這次回鍋接掌一軍兵符，能將以前沒做好的大膽去嘗試，看成績是否達到球團的要求，就順其自然。

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