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曾仁和龍袍初勝投 感謝伍鐸解惑

2026/05/02 05:30

曾仁和（左）先發投5.2局拿下久違勝投，賽後獲選單場MVP。（記者塗建榮攝）曾仁和（左）先發投5.2局拿下久違勝投，賽後獲選單場MVP。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕本季「土虱」曾仁和從樂天桃猿轉戰味全龍，昨轉隊後初登板對富邦悍將先發5.2局無失分，拿下相隔717天的勝投並獲選單場MVP，最終龍隊就以3：1扳倒富邦，龍隊拿下天母主場5連勝，戰績15勝7敗持續獨走。

暌違717天奪勝

葉總再一傑作

去年曾仁和在樂天只投18局、防禦率高達10，季後轉戰龍隊，經總教練葉君璋的「小葉再生工廠」改造脫胎換骨，昨用73球投5.2局被敲4安飆5K無失分拿下久違勝投，最快球速145公里，葉總說，曾仁和表現非常好，大部分球路都能丟到想要的位置，回復到原本應該有的樣子，接下來會讓他先下二軍調整，等時間到再拉上一軍先發。

曾仁和表示，轉隊後首戰一定會緊張，畢竟很久沒在一軍出賽，他做了很多準備，心態改變很大，這一勝是好的開始，希望能繼續維持下去，也感謝味全球團給他機會。

31歲的曾仁和昨直球均速約142公里，與巔峰時期有一段差距，他透露，「我有請教球速不快的伍鐸，要如何用刁鑽球路解決打者，又可以吃長局數，希望之後局數可以愈丟愈長，就像伍鐸這樣。」

富邦前4局就出現4次失誤，其中三壘手王念好包辦2次，二壘手林岳谷和左外野手孔念恩各1次，也讓先發洋投魔力藍丟得非常掙扎，魔力藍先發6局被敲5安，受隊友失誤影響失3分都是非責失悲情吞敗，中止對龍隊跨季5連勝。

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