勝騎士局局險 1分未失擒鷹

兄弟黃韋盛漏接飛球。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕勝騎士雖被擊出9支安打，還兩度於1出局後被攻佔滿壘，用94球投7局就是有辦法1分未失，中信兄弟雖只擠出3支安打，一度跨場連續12局無安打追平隊史紀錄，仍把握6局上唯一的滿壘機會搶下2分，以2：0擊敗台鋼雄鷹，中信在大巨蛋41勝、台鋼在大巨蛋23敗各是中職各隊最多。

兄弟洋投勝騎士（右）下丘防守，化解失分危機。（記者陳志曲攝）

兄弟打線課題

平野要選手多用腦

中信前5局只靠3次四死球上過壘，6局上靠陳統恩率先安打中止跨場連續12局無安打，隨後張仁瑋保送、江坤宇觸身球，無人出局攻佔滿壘，許基宏擊出雙殺打換回1分，張仁瑋趁暴投跑回第2分。總教練平野惠一認為，打線最近2場只擊出4支安打，出局都照著對方投捕手寫的劇本走，希望選手要更懂得多用腦，「攻擊並不是只有揮棒而已，針對打線的問題確實需要找出對策。」

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平野指出，能讓對手掛零不是簡單的事，獲勝的關鍵在於捕手與投手的配合，陳統恩引導投手的能力有很大貢獻，至於繼前1場換下發生失誤的李聖裕後，此役又換下沒能接殺魔鷹飛球致使形成二壘安打的黃韋盛，是不希望守備拖累投手，要讓投手能安心投球，「身為職棒選手，沒有任何藉口，我會持續做更換。」

勝騎士挨9安創生涯單場新高，幾乎每局都被攻上得點圈，2局下、7局下兩度1出局後被攻佔滿壘，卻適時製造滾地球，靠一壘手許基宏抓下4個重要的出局數，他表示，沒辦法控制打者要做什麼，只能控制自己投出的球，在壘上有人甚至得點圈有人時，能做的就是想辦法不讓對手得分，「我的想法就是投好球，讓打者把球打進場內，100％相信身後的隊友，一定會幫我守下來。」

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