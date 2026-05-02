王柏融百轟 最強記憶點在洪總

台鋼表揚王柏融（左）百轟，客座教練林仲秋也應邀出席。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕王柏融於4月29日在新莊球場達成生涯百轟，台鋼雄鷹昨於台北大巨蛋對中信兄弟賽前為他舉行表揚儀式，日本火腿隊前監督暨現任CBO栗山英樹特別錄製影片祝賀，全程見證百轟的台鋼總教練洪一中，與中職首位達成百轟的打者暨台鋼客座教練林仲秋也獻花祝賀。王柏融表示，一路走來很感謝洪總，「從1到100都有他。」

王柏融於2015-18年效力Lamigo桃猿累計擊出84轟，2023年季後返台加入台鋼雄鷹，自2024年迄今再擊出14轟，成為中職第28位達成百轟的打者，他表示，在Lamigo擊出首轟的總教練是洪一中，在台鋼擊出百轟的總教練還是洪一中，「從1到100都有他，很想跟他分享喜悅。百轟對自己來說只是過程，接下來還是有很多比賽要打。」

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王柏融指出，外界一直關注他何時達成百轟，但他不會著急也沒有特別去想，每天還是繼續做一樣的事，「我會反覆去看以前打擊的影片，但也提醒自己，以前是以前，現在是現在，搞不好又是嶄新的自己。」

栗山在影片中表示，透過國際部部長岩本賢一得知，王柏融今年的揮棒回到最好的時候，展現出原本的優勢，相信接下來能夠透過技術繼續累積，「真的恭喜你，百轟只是個里程碑，接下來不管你能把紀錄推到哪裡，我們都會一直為你加油。」

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