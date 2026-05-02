湯姆斯盃》小天錯失開紅盤 台灣止步8強

王齊麟（左）與邱相榤在第二點男雙吞敗。 （資料照，取自官網）

浪費2賽末點

「左手重砲」林俊易帶傷上陣，直落二落敗。（資料照）

遭印度一哥逆轉

周天成在湯姆斯盃8強賽打頭陣，可惜遭印度一哥逆轉。

（資料照，取自官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊昨在湯姆斯盃世界男子羽球團體錦標賽，打頭陣的周天成浪費2個賽末點，男雙王齊麟／邱相榤也錯過搶得先機的機會，最終以0：3不敵2022年冠軍印度隊，無緣締造連兩屆晉級4強的隊史紀錄。

36歲的周天成在第2局一度取得20：18，差1分就能為台灣隊先下一城，可惜差臨門一腳，不僅被逼入第3局，最後小天以21：18、20：22、17：21遭印度一哥森逆轉。

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本屆小組賽拿下3連勝的男雙王齊麟／邱相榤面對曾高居世界第1的蘭基雷迪／謝提，麟榤配首局錯過20：18的機會，即使第2局扳平，決勝局卻難以攻破對手，以21：23、21：19、12：21輸球，吞下對戰3連敗。

台灣續命任務落在第3點「左手重砲」林俊易身上，他雖在今年印度、全英公開賽都封王，但此次帶傷上陣，無法拿出最佳戰力，最終以16：21、17：21栽在今年亞錦賽驚奇拿銀牌的20歲印度新希望謝提拍下。

雖然無緣在湯姆斯盃再闖4強，台灣男團預料屆時亞運將以原班人馬續戰團體賽。教練團目標還是擺在繼2018年雅加達亞運銅牌後，再度登上頒獎台。

優霸盃女團

不敵南韓無緣4強

優霸盃部分，台灣女團靠第3點女單林湘緹，以21：15、21：17戰勝強敵金佳恩，但最終仍以1：3不敵由世界球后安洗瑩領軍的南韓隊，連6屆無緣4強。

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