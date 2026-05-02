奧原希望老師 海外首秀獻給台灣

葉宏蔚（左）與奧原希望切磋球技。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕日本前球后奧原希望昨來台參與訓練營，首度到海外指導學童讓她直呼有些緊張，即便台日文化有些差異，但她認為，羽球是共同的語言，期待讓孩子們能更熱愛這項運動。提到同期戰友、台灣球后戴資穎退休，奧原認為有些失落，但很開心生涯中能遇到小戴這些優秀球員，刺激她持續進步。

31歲的奧原希望生涯曾拿過世錦賽金牌、奧運女單銅牌，曾登上世界第1的寶座，雖然後來飽受傷病所擾，她也未輕易放棄，持續在賽場上努力。她以自身傷病經驗提點年輕選手，認真訓練之餘也要照顧好身體，同時別忘記享受競技的樂趣，「保持熱愛是長期堅持並提升實力的關鍵。」

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訓練營最強師資

以球會台將

奧原希望昨和全英賽混雙金牌葉宏蔚切磋球技，另外也和許玟琪搭檔雙打，對決另兩名台灣女將鄧淳薰、柯佳玲，葉宏蔚認為，奧原生涯曾面臨重大傷勢，依舊能重返賽場，是很有毅力的球員，願意把一切付出在羽球上的精神值得敬佩。

和奧原希望同期的球員陸續淡出賽場，尤其戴資穎退休，令奧原感觸良多，「我們一直是一起戰鬥的對手，也是很好的朋友，聽到消息時真的有點落寞。」她強調，只要還在場上，她就會繼續努力，也正因為有小戴這些優秀對手的存在，才會刺激她繼續進步，很感謝小戴。

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