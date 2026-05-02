尼克無痛晉級 湯斯迎來大紀錄

尼克湯斯（右）只投進1球就完成大三元。（法新社）

扳倒老鷹 一度領先61分

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部第3種子尼克昨在客場把對手打到潰不成軍，全場最多領先61分，以140：89大勝老鷹，在首輪季後賽連勝3場，以4：2脫穎而出，連4季晉級分部準決賽。

系列賽一度陷入1：2落後的尼克，G4、G5分別大勝16、29分，團隊士氣越來越好，昨在亞特蘭大客場血洗地主，首節領先25分、半場47分，雙雙締造NBA季後賽最大領先紀錄。

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尼克手感最燙是阿努諾比，他29分進帳，有26分來自上半場，談到前兩節的好表現，他表示：「就是球給我，我有把握機會。」另外，尼克明星中鋒湯斯靠罰球10中10，繳出12分、11籃板、10助攻，他全場出手4次僅中1球，成為史上首位季後賽投進1球就完成大三元的球員。

尼克用3連勝翻轉系列賽，總教練布朗表示：「我們系列賽曾遇到逆境，但球員非常有韌性，一起達成我們的目標。」

七六人拚出搶7大戰

系列賽一度1：3落後的七六人，昨在主場以106：93擊敗塞爾提克，系列賽打成3：3。費城軍贏球功臣馬克西，拿下30分、5助攻、0失誤，上一位在季後賽繳出完美表現的七六人球員為1982年的「J博士」厄文。

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