灰狼負傷前行 下剋上淘汰金塊

灰狼麥克丹尼爾斯（左）貢獻全場最高分32分。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽聽牌的灰狼昨在主場拚關門，即便傷兵滿營仍打出競爭力，麥克丹尼爾斯繳出季後賽生涯新高32分、10籃板，助隊以110：98擊敗金塊，以4：2下剋上挺進次輪，將對決第2種子馬刺。

第6種子灰狼和第3種子金塊這系列賽火藥味十足，而明尼蘇達大軍主力更是倒了一片，包含一哥愛德華茲、迪文森佐和多桑姆都因傷無法出賽。即便如此，他們此役和金塊打得有來有往，半場結束取得7分領先，戰局緊張情況下末節爆發衝突，灰狼克拉克和約基奇相互推擠，里德也衝上前助陣，場面一度混亂，最後這3人都吞下技術犯規。

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麥克丹尼爾斯扮英雄

雖然金塊在末節曾追到1分差，但逆轉都差臨門一腳，只能眼看對手收下次輪門票。灰狼少了多名主力情況下，25歲的前鋒麥克丹尼爾斯挺身而出，昨貢獻全場最高分，這系列賽場均17.8分、6.8籃板，命中率49.4%，成為灰狼能贏下此系列賽的一大功臣。

在傷病問題嚴重之下贏得系列賽，麥克丹尼爾斯認為，這充分顯示出大家在背後付出多少努力，「大家都投入大量心力做準備，這樣的結果也是我們預期的。」

約基奇昨繳出28分、9籃板、10助攻準大三元，此戰也是他生涯第100場季後賽出賽，但無力帶隊延長戰線令他相當失望，「他們打得很有侵略性，籃板也掌握得很好，基本上在每個部分都做得比我們出色。」球隊在首輪出局，是否影響他未來續約的計畫？約基奇強調，他還是想當金塊的球員。

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