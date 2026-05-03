「洋」裝黃子鵬操兵 兄弟還是輸

雄鷹黃子鵬先發7局好投，終於打破生涯大巨蛋勝投魔咒。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬昨化身「虎王」，繳7局無失分優質先發，加上牛棚大將陳柏清、林詩翔各投1局無失分，3人聯手封鎖中信兄弟打線，最終台鋼就以2：0完封勝兄弟，總教練洪一中賽後大讚，「子鵬表現無話可說，真的是完美，我給他打120分！」

兄弟一軍助理打擊教練詹姆斯賽前餵球，特別模擬雄鷹先發投手黃子鵬低肩側投。（記者陳逸寬攝）

助理教練虎式餵球

打線仍遭封鎖

本季首度遭遇黃子鵬，兄弟為了突破「老虎」投球，外籍一軍助理打擊教練詹姆斯擔任賽前練打餵球投手，特別模擬黃子鵬低肩側投餵球，然而兄弟打線依然遭封鎖，黃子鵬用97球投7局被敲4安無失分，拿下本季第2勝和首次單場MVP。

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給黃子鵬表現120分超高評價，洪總說，一般投手先發6局無失分會想說見好就收，黃子鵬7局無失分，還想續投第8局，真的是很拚的投手，「我說你表現夠好了，還是不要冒這個險，先下來休息，很感謝他。」

黃子鵬優質先發

9攻大巨蛋開胡

黃子鵬表示，洪總給120分的評價，對他而言是非常大的肯定，這場結束就結束了，下一場又是新的開始。此役搭檔捕手是文化大學小一屆的學弟吳明鴻，黃子鵬說，「兩人10年沒搭檔了，對彼此都很有意義，這場球賽由明鴻主導，感謝他帶領投手群守住這場球賽。」

昨賽前黃子鵬生涯在大巨蛋先發8場，戰績0勝5敗、防禦率4.81，他以7局好投突破魔咒奪生涯大巨蛋首勝，賽後經媒體告知才驚覺「破蛋」，他說，「真的假的！？ 沒注意這件事耶，如果是這樣，還不錯，終於啊！」林詩翔拿下本季第5次救援成功，跨季連18次救援成功、跨季連20局無失分，本季陳柏清14.2局皆無失分。

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