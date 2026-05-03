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理想的張育成 雙轟屠龍

2026/05/03 05:30

悍將江國豪相隔近兩年再度拿到先發勝投。（記者陳志曲攝）悍將江國豪相隔近兩年再度拿到先發勝投。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕「部長」張育成繼4月6日後再次開砲，而且連續2個打席都敲全壘打，暌違289天再次演出單場雙響，連同王念好本季首轟隨後出爐，富邦悍將靠這3發陽春彈拉開比數，以5：4中止味全龍的3連勝，勝率重新回到5成。張育成本季第2次獲選單場MVP，江國豪在他單場雙響的力挺下，用71球投5局失2分，經過693天再次拿到先發勝。

悍將張育成（右）連兩打席開轟，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）悍將張育成（右）連兩打席開轟，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

張育成3局上、5局上連續2打席開砲，繼去年7月17日演出生涯第2次單場雙響，助富邦以4：2拿回領先。張育成指出，不記得前次雙響在何時，但確定快1個月沒有全壘打，3局上開轟後連總教練都笑說「你多久沒打全壘打了？」，畢竟對戰投手要打到球已經很難，這段期間就把球擊強，全壘打就順其自然，只要球隊贏球就是開心。

江國豪神預言 久違先發勝

這場是江國豪2年來第3次先發，前次先發勝是2024年6月8日，他表示，雖然勝投不是很多，因為這幾年都有勝投，沒特別去記先發勝，今年角色回到先發，準備與調整都有充足的時間，這場是繼4月6日後再回一軍，賽前首席教練森野將彥問他「上來有沒有帶禮物？」，他不知為何回答「那就拿勝投送你」，沒想到真的拿到勝投。

總教練後藤光尊指出，在他的想法中，張育成的攻擊模式就像這場一樣，最近的打擊動作與感覺慢慢接近「理想的張育成」，江國豪投了很多不必要的球，這場算是被打線拯救，還有很多需要修正的地方，投到第3局的內容比前次先發OK，能堅持到5局也是好事，「他還沒有把100％的能力展現出來，一軍的張力與強度也需要一段時間適應。」

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