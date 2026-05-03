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王勝偉見獵心喜 挑戰全棒次開轟

2026/05/03 05:30

王勝偉（記者陳志曲攝）王勝偉（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將42歲老將王勝偉在過去2週創下多項中職高齡選手紀錄，以實際行動詮釋「40歲猶原是一尾活龍」，得知生涯在各棒次只剩第4棒還沒開轟，讓他喜出望外地找到「全棒次開轟」的努力新方向。

王勝偉前天比賽中接替葉子霆守游擊，以42歲又30天成為中職第2高齡出賽的游擊手，紀錄是林智勝去年9月7日引退賽的43年249天。他表示，球隊的方向是培育年輕選手，讓他短暫代班游擊還可以，重要的是年輕人必須跳出來爭取位置，至於林智勝的紀錄，他當然想挑戰。

王勝偉於4月29日首次扛先發第4棒，其實總教練後藤光尊早在4月24日就有這個安排。王勝偉表示，24日因雨延賽，29日賽前也下雨，他以為後藤都在開玩笑，結果打序公布出來真的是先發第4棒，當下既驚喜又緊張，「雖然表現不到很完美，但至少有上壘。」

剩第4棒最後拼圖

王勝偉生涯在第4棒12打席、9打數、3安打都是各棒次最少，且是唯一未開轟棒次，他難掩興奮地說要跟上總教練。後藤在球員時期成為日職史上全棒次開轟第9人，得知王勝偉想挑戰他的成就，淡定回應：「第4棒還沒打過全壘打？看來實力還不到嘛！」

王勝偉4月22日8局上代打擊出陽春彈，成為中職擊出全壘打最高齡代打；4月26日6局上單局擊出2安，成為中職單局雙安最高齡打者；4月29日生涯首次扛先發第4棒，成為中職第5高齡先發第4棒；5月1日3局下接替守游擊，成為中職第7高齡出賽野手。

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