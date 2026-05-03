4分領先花一半 張宥謙迎來首勝

蘇智傑（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕1局上就得到蘇智傑兩分砲在內的4分支援，19歲的統一獅右投張宥謙卻在2局上面對前3名打者投得彆扭而掉兩分，總教練林岳平看不下去喊暫停上丘後，他才回穩並投完5局失2分，終場成為獅隊9：2擊敗樂天桃猿的勝利投手，賽後表示要把首勝球給媽媽。

獅隊張宥謙賽後拿著生涯首勝球比「1」。（記者倪婉君攝）

餅總及時喊暫停止血

獅隊19歲投手張宥謙迎來生涯首勝。（統一獅提供）

獅隊前天以3：0完封樂天，昨首局又攻下大局，讓亞太成棒主球場的氣氛相當熱烈，昨湧入1萬3157人及170隻狗進場相挺，連4場在亞太主場的票房破萬，寫下隊史戶外球場新猷。獅隊去年曾有連續5場主場破萬人的票房紀錄，但前兩場在新莊球場，後三場則在大巨蛋，今系列賽最終賽由江少慶先發，期待再締票房熱潮。

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蘇智傑5天內第3度開轟，連續3場、連兩天都有全壘打，更是繼去年8月24日之後的首次單場3安猛打賞，蘇智傑表示最近感覺還不錯，「剛好自己想要打的位置都有出現，就是很積極攻擊。」蘇智傑本季4轟中就有3轟在亞太，且2次單場MVP都在這裡。

蘇智傑猛打賞 連兩天開轟

張宥謙1局上投出漂亮的3上3下，2局上卻先對林泓育投出保送，再連續被敲兩支二壘安打，也讓餅總上丘跟他耳提面命：「這三個打席的內容是不對的，球隊領先4分，是要勇於去跟打者對決，而不是擔心你會掉分，投起來畏畏縮縮的。」

在調整心態後，張宥謙未再失分，3局和5局雖同樣對首名打者投出保送，仍力保不失，累計用87球有46顆好球、共送出5次保送，「投完5局下來，也沒有很開心，說實在內容沒有那麼好。」

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