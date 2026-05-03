TPBL》杰倫拯救國王 今搶挑戰賽優勢

新北國王蘇士軒（下）被雲豹莊博元坐飛機。（記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王昨靠杰倫在關鍵戰繳出33分大三元，以97：94險勝雲豹，今將與中信特攻正面對決，爭取季後賽第4種子席次。

新北國王杰倫完成33分、12籃板、10助攻大三元。（記者塗建榮攝）

爭取第4種子

正面對決特攻

TPBL前3種子都已底定，國王昨贏球後與特攻同為19勝16敗，兩隊將力拚先在季後挑戰賽握有1勝，因此今晚在新莊體育館的交鋒形同是3戰2勝制的系列賽首戰，國王本季5度交手只拿下1勝屈居劣勢，對此代理總教練洪志善指出，「打了就知道會怎麼樣，該做的準備都有做，我相信國王季後賽會是一支不一樣的球隊。」

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昨力克雲豹

蘇士軒本土功臣

國王前兩節團隊命中率僅35.6%，帶著45：51落後進入下半場，第三節一度被雲豹拉開至11分領先，杰倫挺身而出，單節拿下10分反超，末節手感依舊火燙，頻用三分球澆熄雲豹氣焰，全場23投13中，完成33分、12籃板、10助攻大三元，成為贏球頭號功臣。洪志善提到，此役是靠杰倫與蘇士軒穩定住球隊，下半場提升防守強度，是能夠捍衛主場的關鍵。

蘇士軒昨攻下本土最高，也是個人本季最高的19分，他表示，賽前教練就提醒全隊要當季後賽來打，「我也把心態準備好，我知道和杰倫配合的話會有比較多上場時間，也盡量把握機會。」

上季無緣季後賽的雲豹本季晉升頭號種子，將以逸待勞等待首輪對手出爐，此役克羅馬休兵，米勒拿下全隊最高24分，高錦瑋進帳11分。

另一戰，確定鎖定第3種子的新竹攻城獅昨人人有功練，14人上場全員得分，狀元劉丞勳貢獻全隊最高21分，以96：73輕取台北戰神，收下3連勝。

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