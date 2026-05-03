45分鐘沒得分 魔術遭活塞扳平

坎寧安（後）是活塞驚險續命大功臣。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部頭號種子活塞昨在首輪季後賽G6最多落後24分，靠防守開始追分，並把握對手魔術連續23投不進的離譜表現，以93：79演出逆轉，系列賽追成3：3，加上暴龍、騎士及塞爾提克、七六人，本季東部共3組對戰要到生死第7戰分勝負。

作客的活塞上半場表現荒腔走板，外界普遍認為準備見證魔術完成「老八傳奇」，結果魔術下半場自亂陣腳，活塞把握一線生機，完成超狂逆轉。據《ESPN》統計，美東時間晚上8點46到9點31，魔術長達45分鐘沒得分，以及連續23投皆墨，創下21世紀季後賽球隊最慘紀錄。魔術下半場出手37次僅中4球，全隊僅拿19分跟活塞一哥坎寧安的末節得分相同。

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坎寧安攻下32分、10籃板、3助攻，是活塞續命大功臣，他指出：「落後超過20分，我們告訴彼此，這不是我們想要結束球季的方式，我們一球一球守、一分一分追，如今壓力回到魔術身上。」活塞、魔術將在明天決戰底特律。

騎士不敵暴龍

也被逼出搶7大戰

暴龍昨在主場跟騎士鏖戰至延長賽，最後10.9秒落後1分，斬獲21分的巴瑞特接到巴恩斯傳球後勉強出手，球在籃框上彈3下後入網，暴龍靠這球以112：110逆轉騎士，系列賽扳成3：3。巴恩斯繳出25分、14助攻和7籃板，關鍵時刻找到巴瑞特，「我信任我的兄弟，巴瑞特向大家證明他是為關鍵時刻而生的人。」騎士、暴龍明在克利夫蘭火拚。

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