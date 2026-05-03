全大運開幕日報喜 王冠閎蝶破全國

王冠閎（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕115年全國大專校院運動會昨開幕，「台灣蝶王」王冠閎在公開男生組100公尺蝶式決賽，以破全國紀錄51秒90摘金，成為台灣首位游進52秒內的選手，增添備戰9月名古屋亞運的信心。

全大運開幕典禮壓軸進行「三代聖火」傳承儀式，象徵榮耀薪火相傳、生生不息。（記者林正堃攝）

本屆全大運由中央大學主辦，昨開幕典禮行政院長卓榮泰、運動部長李洋等都到場。李洋過去曾是全大運選手，去年則擔任國立體大羽球隊教練，如今變成運動部長，他期待每位選手都能健康完賽，留下屬於自己的回憶！

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卓榮泰指出，本屆「無懼・永續」為主軸，象徵勇於挑戰與運動永續發展精神。他指出，有許多運動員接下來將參加名古屋亞運，希望大家無論在全大運或亞運，都能展現最好的自己，以運動壯大國家。

24歲的王冠閎為台灣近年在國際泳壇最具競爭力的選手，上屆杭州亞運拿200公尺蝶式銀牌，去年亞錦賽斬獲100、200蝶雙金，也是本屆全大運焦點選手。

100公尺游進52秒內

代表台灣師大的王冠閎昨在100碟預賽就領先群雄，決賽快意打破自己兩年前締造的52秒03紀錄，在本季第3場賽事就有如此表現，王冠閎對自己很滿意。教練黃智勇則指出，100碟的成績代表速度、基本體能都不錯，按照訓練狀況，50碟也有望破全國，最重要是能增加專攻200碟的信心。

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