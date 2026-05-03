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古林挨轟及時止血 火腿敗在牛棚

2026/05/03 05:30

古林睿煬（資料照，西日本新聞提供）古林睿煬（資料照，西日本新聞提供）

本季初先發 4局失2分

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿古林睿煬昨天本季初先發4局失2分，一度助隊領先5分，可惜牛棚大放火，終場以9：10輸給太平洋聯盟龍頭歐力士，沒能拿下隊史第5000勝，古林直言，自己還有很多需要改進的地方。

火腿打線給予古林強大火力支援，首局包含清宮幸太郎2分砲，單局狂灌4分大局，前4局都有分數進帳。雖然古林在2局上保送後遭希莫夯出2分砲，但沒讓傷害擴大，3、4局僅讓歐力士敲1安，最終投4局78球退場，猛飆6K卻也有3次四壞球，未能投滿5局取得勝投資格。

古林向日媒表示，隊友的火力支援，讓他在比賽前段比較能放開去投，2局上被敲那一轟有點不甘心，但能挺過危機是做得比較好的地方，「還有很多需要改善的，我會好好練習。」

古林在球隊領先5分退場，牛棚卻失守，福谷浩司5局上掉2分，齋藤友貴哉6局上遭宗佑磨敲追平3分砲，即便火腿隊在7局下超前比分，第6任投手玉井大翔遭中川圭太敲出3分打點逆轉安打，火腿隊未能收下日職史上第7隊達陣的5000勝。

李灝宇賺打點

守備獲高評價

效力大聯盟老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，昨在4局上對遊騎兵明星左投戈爾擊出1分打點的適時安打，單場4支1，打擊率升至2成14，雖然老虎隊最終以4：5輸遊騎兵，攻守俱佳的李灝宇獲美媒注目，老虎隊轉播單位大讚：「這是李灝宇守備最精彩的一場比賽。」

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