二軍聊出真情 陳傑憲懂他的欲望

陳傑憲（後）上前擁抱江少慶。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕一位是隊史月薪最高的看板球星，一位則是史上月薪最高的本土投手，陳傑憲和江少慶因為之前都在二軍復健，對彼此有了更深一層認識。陳傑憲認為兩人有一點很像，「我所謂的很像，就是在球場上的欲望。你看得出來他想要趕快回到一軍，也看得出來他私下的訓練不馬虎，是值得大家學習的榜樣」。

2大月薪逾百萬球星

都想趕快回一軍

陳傑憲在去年季前和統一獅最高總值2億的10年合約，平均月薪高達140萬，江少慶則是在林岱安行使自由球員權利後以補償球員身分加入，獅隊依規章承接他原本月薪107萬。這兩大月薪逾百萬的球星，從過往不同隊時在場上偶遇的聊一下，如今在二軍長聊出情誼，陳傑憲就說：「我們常遇到耶，不管是在重量室，或是在活化、治療，可能因為做的事情都差不多，遇到都會聊天。聊場上的事比較多，少慶真的很愛棒球，對自己的要求真的滿多，私下話題可能關心他是否在台南置產。」

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江少慶復健路煎熬

撲接飛球想幫忙

或許兩人給外界的印象是陳傑憲比較能聊，但他說：「其實沒有，很多時候是少慶開啟話題，我們再去延伸討論。」之前有過旅外夢想的陳傑憲，也會好奇江少慶的旅美生活，「或是現在的棒球跟國外的棒球有什麼不同，幾A幾A（指旅美各層級）在做什麼事情。」

了解愈深，陳傑憲也愈懂江少慶的復健路有多煎熬，昨看到他重返一軍投手丘，自己則在身後鎮守中外野，3局上更用撲接處理樂天9棒林政華快落地的飛球，可惜仍形成安打，但看出他很努力想拚到這顆球。

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