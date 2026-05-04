生涯首支再見安 曾子祐一棒贖罪

台鋼曾子祐生涯首支再見安。 （記者陳志曲攝）

台鋼10局下氣走兄弟

台鋼曾子祐10局下擊出生涯首支再見安打，幫助台鋼逆轉中信兄弟。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟洋將德保拉昨傷癒復出首戰，和台鋼雄鷹後勁展開一場投手戰，雙方打完9局戰成2：2。延長賽突破僵局制10局上，兄弟連換3位代打都無功而返，台鋼下個半局把握機會，曾子祐擊出生涯首支再見安打，幫助台鋼3：2逆轉，周末系列戰在大巨蛋取得2勝1敗。

許基宏適時安打

打破2大窘境

兄弟靠著許基宏6局上適時安打拿到2分，不僅幫助球隊打破連17局未得分窘境，也中斷後勁跨季對兄弟連24局無失分紀錄。

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台鋼6局下靠陳文杰、曾子祐連續安打先追回1分，8局下吳念庭、魔鷹連續安打追平。10局上，林詩翔面對王政順、陳俊秀和張仁瑋3位代打，送出2次三振和1次內野飛球，凍結壘上跑者。10局下，陳文杰滾地球推進隊友至三壘，曾子祐一棒當英雄。

曾子祐守備小瑕疵

台鋼多掉1分

曾子祐6局守備發生小瑕疵，沒能攔下許基宏安打，後續靠打擊幫球隊逆轉，他說：「當時佈陣靠二壘，反手接沒有接好，如果接好不會掉第2分。10局時，前面有心理準備，教練和學長也都叫我不要緊張。」

曾子祐說，打擊教練鄭乃文一開始就提醒，若陳文杰推進，就要靠他終結比賽，他則設定一定要往外野打，「從小到大好像是生涯第一次再見安打，很開心關鍵時刻建功。」

台鋼總教練洪一中坦言，突破僵局制，先攻原本就較難掌握，林詩翔不愧是救援王，首打席先丟3顆壞球還能投出三振。洪總也透露，10局下一度考慮讓陳文杰短打，最終決定先賭他這一棒，「結果後面是文杰推進，子祐當英雄。」

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