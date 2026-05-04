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23次單場至少2轟 朱育賢擦亮雙響之神

2026/05/04 05:30

朱育賢（記者林正堃攝）朱育賢（記者林正堃攝）

超越前全壘打王張泰山

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍朱育賢昨晚單場雙響砲，包含8局下的驚天追平轟，加上富邦悍將王念好該局致命失誤奉送超前分，終場龍隊以6：4奪勝，朱育賢完成生涯第23次單場至少2轟，超越前全壘打王張泰山，擦亮「雙響之神」美名。

朱育賢4局下陽春砲打鈴木駿輔，8局下再轟張奕，披龍袍首度單場雙響，本季累積4轟緊咬富邦范國宸的5轟，朱育賢連5場擊出安打，打擊率從2成06升至2成56，他表示，一直在找尋好的感覺，持續修正，把好的東西堆疊起來，相信結果慢慢就會好起來。

王念好失誤

奉送超前分

朱育賢生涯累積188轟，逼近彭政閔的192轟，雖然生涯不到200轟，已有22場雙響、1場三響，超越張泰山的22場和林智勝的21場。

「沒有太在意這個啦！」朱育賢強調，球隊贏球才是最重要的，讓每個人都團結起來，才有辦法面對更艱難的挑戰，奪回球隊失去的東西。

朱育賢8局追平砲之後，陳子豪補上安打，王順和選四壞串聯，林辰勳的滾地球造成王念好傳球失誤奉送超前分，郭天信補上高飛犧牲打，單局灌進3分。陳子豪近3戰有2場敲安，手感回溫中。

味全5戰4勝 獨居龍頭

「我不擔心他！」朱育賢直言，陳子豪的年資比他還久，早有自己的調整方式，可能最近壓力滿大的，但隊友之間仍持續鼓勵他，「他是我們陣中打線滿重要的角色，希望他趕快調整回來。」

味全龍上週在天母球場單週5戰狂掃4勝，領先第2的台鋼2.5場勝差，明晚將移師台北大巨蛋當主人，和中信兄弟上演「龍象2連戰」。

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