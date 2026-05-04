李凱威百盜 劍指隊史紀錄

李凱威（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍李凱威歷經開季連續5場無安打後，打擊狀況逐漸回溫，昨晚對富邦悍將單場雙安，近9場只有2場無安打，打擊率回升2成38，前晚更加碼史上第32人的生涯第100次盜壘，未來要打破大帝士147次的隊史紀錄，龍隊總教練葉君璋認為應無問題。

葉總看好 破大帝士147盜

李凱威是味全龍的創隊元老，亦是當年選秀最成功的野手，季前簽下至少4年、最長8年的複數年合約，腳程正是他在場上的優勢之一，已連續5年盜壘雙位數，前晚一舉達陣百盜，葉總直言，「他要到150次應該也沒問題，200次則要看身體的狀況。」

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味全團隊狂盜34次 聯盟第1

李凱威表示，前幾年葉總有給很大的空間去理解比賽，雖然一開始失敗很多次，但也學到很多經驗，不會魯莽去亂跑，「我不算跑最快的選手，這幾年在起跑時機的技巧進步比較多，有找到一個比較適合自己的方式，這也多虧體能教練的要求。」

今年味全是「跑壘大隊」，合計成功狂盜34次遠遠高居聯盟第1，僅失敗2次，味全下一位百盜可望是累積92次的郭天信。李凱威認為，一軍攻擊統籌教練彼得森有給他們很多資訊，讓他們提高成功率，「因為我們年輕嘛，都是有速度的球員，只是把我們的優勢發揮出來。」

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