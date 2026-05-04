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兄弟牛棚回穩 打擊和跑壘新罩門

2026/05/04 05:30

兄弟總教練平野惠一。（記者陳志曲攝）兄弟總教練平野惠一。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕開季陷入低潮的中信兄弟在牛棚回穩後，打擊和跑壘似乎又成為新罩門。昨在延長賽以2:3敗給台鋼雄鷹後，單週5戰僅敲16支安打、合計只得7分，打擊率僅1成10，寫下單週至少3戰的球隊最低紀錄。

本季15次盜壘10次失敗

打擊低潮連帶影響跑壘戰術與機動力，兄弟本季發動15次盜壘，在聯盟僅比統一獅多，但10次失敗則是聯盟次多，也是盜壘成功率唯一不滿5成的球隊。兄弟團隊盜壘阻殺率1成82也敬陪末座，要贏球確實很困難。

兄弟的跑壘困境，總教練平野惠一坦言是很大的課題，「一部分是因為腳程快的選手上壘率低，另外，跑壘技術也有待提升。守備上，對方針對我們跑壘的企圖明顯，有些問題不是今年才有，只是之前因贏球而被掩飾住。」

平野說，正因球隊面臨這些難題，才要尋求加強，例如送主戰捕手高宇杰赴海外進修，「現在這個時期，能清楚讓選手知道還有哪些地方不夠，進而去克服。」

德保拉復出 黎克下二軍

兄弟昨也做出洋將異動，德保拉傷癒復出睽違333天一軍登板，交出6局失1分好投，下二軍的則是前天投出本季首度優質先發的黎克。黎克開季至今0勝5敗，他說：「聯盟的規定就是3位外籍選手同時在一軍，平常心面對。為了下次先發或回來一軍，我會做好準備。」

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