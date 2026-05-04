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TPBL》阿巴西逼國王讓位 特攻例行賽第4

2026/05/04 05:30

中信特攻確定拿下例行賽第4名，在季後挑戰賽先握有1勝。（記者陳逸寬攝）中信特攻確定拿下例行賽第4名，在季後挑戰賽先握有1勝。（記者陳逸寬攝）

季後挑戰賽 先握1勝

國王火力欠佳，團隊命中率僅35.8%，吞下敗仗。 （記者陳逸寬攝）國王火力欠佳，團隊命中率僅35.8%，吞下敗仗。 （記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL中信特攻昨在關鍵戰發揮團隊戰力，6人得分超過雙位數，阿巴西攻下全隊最高23分，終場以111：87輕取新北國王，確定拿下第4名，在兩隊對決的季後挑戰賽先握有1勝。

中信特攻阿巴西攻下全隊最高23分，率隊輕取新北國王。 （記者陳逸寬攝）中信特攻阿巴西攻下全隊最高23分，率隊輕取新北國王。 （記者陳逸寬攝）

兩隊賽前戰績同為19勝16敗，昨晚在新莊體育館的交鋒形同是3戰2勝制的系列賽首戰，阿巴西首節就火力全開，單節4投全中，包括三分線3投3中獨攬11分，特攻打完前兩節就取得55：38領先，易籃後在防守端持續限制國王，一度將分差擴大至30分，比賽就此定調。

阿巴西三分線8投5中，另有6籃板、5助攻，飛克19分、9籃板，林韋翰11分、8助攻。阿巴西表示，很開心可以幫助球隊贏球，希望挑戰賽第一場也能延續氣勢，開賽就給足國王壓力。

國王晉級 須連拿2勝

背靠背出賽的國王火力欠佳，團隊命中率僅35.8%，三分球命中率也僅28.6%，飛米攻下全隊最高27分，沃許本17分、13籃板，兩位主力後衛表現低迷，李愷諺僅拿8分，林書緯只得2分。

以第5名作收的國王必須連拿2勝才能晉級季後賽，且本季6度對戰特攻吞下5敗，處於絕對劣勢，代理主帥洪志善表示，會盡力而為，也期待李愷諺和林書緯谷底反彈，「他們都是很有經驗的球員。」

獅勝海神 4連勝收尾

另一戰，德魯繳出24分、9籃板、11助攻準大三元，率領新竹攻城獅以102：99擊敗高雄海神，以4連勝結束例行賽，將在9日開打的季後賽首輪對決福爾摩沙夢想家。

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