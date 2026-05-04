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陳將双大三元 PLG史上最幼齒

2026/05/04 05:30

陳將双成為PLG史上最年輕完成大三元的球員。（領航猿提供）陳將双成為PLG史上最年輕完成大三元的球員。（領航猿提供）

力退洋基

領航猿主場完勝

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園領航猿後衛陳將双昨迎來紀錄夜，成為PLG史上最年輕完成大三元的球員，率隊以101：90力退洋基工程，本季在主場10勝0敗。

僅23歲6個月

第4位本土達標

領航猿在一哥盧峻翔持續休兵下，本土戰力有更多發揮空間，李家慷連兩戰繳全隊最高分，昨拿下23分，另有4籃板、3抄截，最大亮點是首度先發的陳將双，出賽42分鐘，10投5中，繳出13分、10籃板、13助攻、6抄截，以23歲6個月又6天成為聯盟史上最年輕的大三元締造者，也是繼黃泓瀚、陳又瑋與林書豪後，史上第4位在例行賽完成大三元的非外籍球員。

陳將双將表現歸功隊友，「團隊專注在防守、卡位，才讓我能衝搶籃板，剛好有機會完成這樣的數據，也感謝教練給我上場時間。」

領航猿昨「反客為主」，以洋基主場新竹市立體育館為主場，前兩節打完握有56：48優勢，易籃後面臨洋基單節28：17反撲，所幸末節及時回神回敬28：14攻勢，捍衛主場。洋基吞下2連敗，柯麥隆26分、12籃板，本土最高是高偉綸的7分。

總教練卡米諾斯指出，第3節開賽打得比較差，不過團隊在第4節展現企圖心，單節有6次抄截，「這樣的狀況也讓我們盡早準備好心態面對季後賽。」

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