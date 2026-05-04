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暌違44年 七六人淘汰綠衫軍

2026/05/04 05:30

七六人恩比德（左）封阻塞爾提克布朗上籃。（法新社）七六人恩比德（左）封阻塞爾提克布朗上籃。（法新社）

次輪對決尼克

七六人恩比德過去在搶七大戰的戰績0勝3負，這回終於帶走勝利。（路透）七六人恩比德過去在搶七大戰的戰績0勝3負，這回終於帶走勝利。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東部第7種子七六人昨在「搶七大戰」，靠著一哥恩比德34分、12籃板的火燙表現，最終以109：100扳倒第2種子塞爾提克，暌違44年再度於季後賽淘汰綠衫軍，下一輪將迎戰尼克。

首輪系列賽陷入1：3落後的七六人，連續贏下第5、6戰扳平戰局，昨他們在這場生死大戰一路壓制對手，末節面對塞爾提克反撲，馬克西在關鍵時刻拿下關鍵4分，助隊收下勝利，他繳出30分、11籃板、7助攻，也是贏球功臣。

七六人這一戰寫下不少紀錄，過去隊史在1：3絕境下戰績0勝18負，也是史上最多敗的隊伍，這次的逆襲也成為NBA史上第14支在1：3落後下逆轉贏得系列賽的隊伍。此外，七六人近年在季後賽面對綠衫軍都落居下風，上一次擊敗塞爾提克贏得系列賽已是1982年。

恩比德搶七開胡

恩比德過去在搶七大戰的戰績0勝3負，這回終於帶走勝利，他說：「這感覺很好，我上場只想拚勁全力。」他特別感謝「塞爾提克11號」，先前派理查德在受訪時表示，球隊並不關心恩比德是否歸隊，甚至沒制定相關計畫，「要感謝他們的11號，他說球隊並未針對我擬定策略，這也幫到我們。」

塞爾提克布朗昨繳出全隊最高33分，仍無力助隊贏球，綠衫軍創下隊史首度在3：1領先下輸掉系列賽，之前的戰績32勝0負。

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