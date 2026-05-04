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中信與台灣高球系列報導1》憶辜濓松與老布希球敘 中信情牽台灣高球60年

2026/05/04 05:30

辜濓松（右）和老布希球敘。（中國信託提供）辜濓松（右）和老布希球敘。（中國信託提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年適逢中國信託成立60周年，中國信託女子公開賽也將邁入第15年。中國信託與台灣高爾夫發展淵源超過一甲子，中信金控創辦人辜濓松1958年曾代表台灣參加第一屆世界業餘艾森豪錦標賽，擔任無任所大使的他，曾與美國前總統老布希球敘勝出，贏得一紙借據，老布希兒子小布希當選美國總統，辜濓松與其會面時，特別拿出借據話當年，成為台美政壇佳話。

辜仲諒跟父親打球

學會Never give up！

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒指出，父親辜濓松從小教他打高爾夫，雖一度面臨成績無法突破的壓力，但父親不准他輕言放棄，「無論再困難，面對它，克服它，Never give up！」這種永不放棄的精神，也成為中信的企業文化。辜仲諒自幼陪著父親繞著地球跑，如今承襲父志，出任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長與亞洲棒球總會（BFA）會長，父子先後透過體育為台灣民間外交撐起一片天。

辜濓松連辦20屆中信盃

推展民間經貿外交

辜濓松一生致力推展民間經貿外交，早年台灣外交處境艱困，秉持愛國熱忱，從1978年起連續舉辦20屆中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽，參賽球員不乏商、政界人士，美國國會議員、各國銀行業負責人也組隊同場競技，為我國爭取國際空間的重要平台之一。

辜濓松的高爾夫啟蒙老師為其八叔辜寬敏先生，球技師承「台灣高球之父」陳金獅。辜濓松大學時加入淡水球場成為會員，並擔任指導球場桿弟的任務，協助挖掘與訓練台灣選手，包括陳清波、謝永郁、呂良煥、郭吉雄、謝敏男等好手都是這段期間培育的。

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