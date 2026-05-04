北市大體操男團2連霸 蕭佑然瞄準名古屋亞運

北市大奪下競技體操男子成隊金牌，右二為蕭佑然。 （記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕由亞運國手蕭佑然領銜的北市大，昨在全國大專校院運動會勇奪男子競技體操成隊金牌，完成2連霸，他也利用這次賽事熱身，為6月初登場的名古屋亞運國手決選做準備，期待再次站上亞運舞台。

北市大由蕭佑然領軍，加上邱柏巽、江禹利、劉彥甫、蕭沛然和林冠儀，最終以總分211.9分奪下金牌。教練鄭焜杰表示，「今年我們擁有人數上優勢，可以有失誤空間，但明年包含輔大、國體大人手都更充足，要挑戰3連霸難度更高。」

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盼亞運鞍馬奪牌

擔任隊長的蕭佑然昨在6個項目都登場，繳出總分70.75分，但他自認狀態不佳，主要是兩週前進行核心訓練導致腹部抽筋，這陣子又因過敏一直打噴嚏再度抽筋，「這禮拜比賽前沒有恢復得很好，自己也覺得滿好笑的。」讀博士班的蕭佑然已第8度參加全大運，但他認為，應該要做好榜樣，自己失敗太多項，有些慚愧。

蕭佑然上屆杭州亞運助台灣隊奪下男子團體銅牌，但在鞍馬個人賽只獲得第4名無緣站上頒獎台。接下來他要先參加亞錦賽，接著在6月初國手決選登場，希望可以順利選上，「想幫台灣再拿1面鞍馬獎牌。」

國體大女團3連霸

女子成隊方面，由林宜蓁、王之媞、孫婕寧、張筠芸、王雅信組成的國體大，昨在女子體操成隊以總分131分完成3連霸。

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