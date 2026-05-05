4局狂失7分 徐若熙泛淚道歉

軟銀隊台灣投手徐若熙（左）首局就被敲出全壘打。（西日本新聞提供）

〔記者倪婉君、林宥辰／綜合報導〕昨第1球就飆出155公里，效力軟銀鷹的台灣右投徐若熙似乎展現下二軍調整16天成效，只用5顆球就拿下兩個出局數，但隨後陷入連續被敲6支安打失6分的惡夢，累計92球投4局失7分吞下第3敗，更被捕捉回到休息室的泛淚畫面，連兩場先發都自責致歉，「為球隊帶來麻煩，真的非常抱歉」。

西武隊林安可（右）對戰徐若熙敲出雙安。 （西日本新聞提供）

小久保︰先下二軍調整

軟銀監督小久保裕紀賽後表示，徐若熙經過這場比賽應該會有點失去信心，計畫讓他先到二軍調整。

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奈文雙響砲 林安可敲雙安

西武罕見排出三洋砲先發，1棒卡納里奧、5棒林安可各敲兩安，4棒奈文更是單場4安，包括對徐若熙轟出雙響砲，終場10：2大勝。

生涯首次 單場挨雙位數安打

徐若熙4月1日初登板以6局無失分奪首勝，8日雖對西武吞首敗，但7局僅失1分，到17日對歐力士僅投1.2局挨雙轟失7分吞第2敗後，隔天遭抹消一軍登錄。在重返一軍前，徐若熙表示：「我準備好了，這段期間有好好休息，狀態不錯」，但昨4局被敲14安，是他在2021年3月17日於味全龍初登板以來，職業生涯首次單場挨雙位數安打。

過去在中職64場出賽僅挨9轟，但徐若熙昨1局下的141km滑球遭奈文兩分砲後，已是連3戰都在首局挨轟，到了2局下135公里變速球再被奈文兩分砲後，更是連兩戰挨雙轟，賽後防禦率增至7.23。奈文在1日傷癒回歸一軍後展現驚人砲火，累計4戰16打數敲出10支安打，包括3發全壘打，而林安可雖對徐若熙敲出兩安，中止連12打數未敲安，但都是一壘安打。

葉總︰狀況不差 缺運氣

昨中職休兵，味全教頭葉君璋透過電視轉播關注子弟兵表現，「若熙其實整體狀況不差，有一些運氣成分存在。包括首局挨全壘打的打席，前一顆球應該有好球空間，裁判撿了就拿到三振出局，就也不會挨轟。很多不順利的情況，也有安打是運氣成分，導致什麼狀況都發生。」

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