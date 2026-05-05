葉總叩關300勝 龍隊第2人

葉君璋（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍上週憑藉5場比賽都在天母的主場優勢搶下4勝，稍微甩開上週5戰都拿3勝的台鋼雄鷹、統一獅，上半季戰績以16勝8敗繼續獨走，本週5場比賽若又拿下4勝將改寫隊史開季最快20勝紀錄，總教練葉君璋也將達成味全隊史第2位300勝總教練、中職史上第3位出賽1000場總教練兩大重要里程碑。

只差2勝 最快明達陣

味全開季最快20勝隊史紀錄是31場，都發生在完成3連霸卻宣布解散的前10年，各為1991年20勝9敗2和、1999年20勝10敗1和，這兩年各以上半季冠軍、全年戰績第3於季後挑戰賽出線晉級台灣大賽，味全本週若能拿下4勝，將以28場或29場刷新隊史紀錄，上半季很有機會繼2023年下半季後，拿到重新組隊回到中職的第2個季冠軍。

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葉君璋擔任味全總教練累計298勝，最快明天在大巨蛋2連勝中信兄弟後，將繼徐生明後成為隊史第2位300勝總教練，也是中職繼徐生明、洪一中、林岳平後，史上第4位執掌單一球隊拿到300勝的總教練，味全在隊史兩階段各產生1位300勝總教練，葉君璋在球員時期參與徐生明回任味全總教練的200勝，在中職史上堪稱空前絕後。

中職第3位 千場教頭有譜

葉君璋先後在義大犀牛、富邦悍將、味全龍擔任總教練，累計以總教練出賽996場，5月9日在新莊將是他總教練生涯第1000場出賽，屆時將成為中職繼徐生明（1240場）、洪一中（2135場）後第3位達成1000場出賽的總教練，連同球員時期出賽1369場，也繼洪一中（中職626場+台灣大聯盟467場）後寫下球員、總教練都達成1000場出賽。

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