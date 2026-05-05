中信與台灣高球系列報導2》7度榮登日巡賞金后 中信邀涂阿玉培育後輩

涂阿玉（左）於1977年、1978年兩度奪得由中國信託舉辦的中華女子高爾夫公開賽職業組冠軍。（中國信託銀行提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國信託長年贊助潛力高爾夫選手、主辦國際賽事，下週舉行中國信託女子公開賽今年邁入第15年。曾於1970至80年代威揚國際高壇的台灣高球天后涂阿玉，退休後投入高爾夫教學，與中國信託支持台灣高爾夫的精神不謀而合，近年特別邀請涂阿玉擔任顧問，協助培育中國信託贊助的選手，傳授比賽經驗與球技，助力我國高球重返當年榮光。

涂阿玉曾7度榮登日本女子高爾夫巡迴賽獎賞金后，亦是首位累積賞金破7億日圓的選手，當時掀起「涂阿玉旋風」，生涯共抱回115座職業賽獎盃，為台灣之光。

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由於早年物資缺乏，高球前輩們都克難練球，呂良煥曾分享，當年以木棍當球桿、撿石頭湊合當球的故事，包含呂良煥、謝敏男、涂阿玉皆是桿弟出身，歷經日夜苦練才成功名揚海外。涂阿玉說，她勤奮練球是心中有使命感，期盼拚出好成績，回報栽培她的貴人。她在1974年拿下職業首勝，獎金打算還給贊助她打球的豐臣企業社長中村一治，社長卻叫她拿去貼補家用，讓她銘記在心，「人要懂感恩，路才走得久。」

雙方情誼深遠

她常與辜濓松拚球

中國信託金控創辦人辜濓松早年曾贊助涂阿玉，中國信託於1977年舉辦第一屆中華女子高爾夫公開賽，當年職業組冠軍就是涂阿玉。

涂阿玉與辜家相識甚早，常常與辜濓松創辦人「拚球」，長年累積的情誼，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒特別邀請涂阿玉擔任中國信託高爾夫顧問，希望借助其豐富經驗，協助台灣高爾夫發展。

中國信託與台灣高爾夫淵源超過一甲子， 2011年起贊助具潛力的女子高爾夫選手，2012年起主辦中國信託女子公開賽，讓更多優秀台灣選手藉由國際賽事磨練球技、累積世界積分，透過高爾夫讓世界看見台灣。

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