活塞3連勝 逆勢晉次輪

活塞坎寧安攻下32分、12助攻，率隊闖進季後賽次輪。（法新社）

第15支1：3絕境逢生

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東部頭號種子活塞昨在決生死的季後賽第7戰，靠著坎寧安攻下32分、12助攻，加上哈里斯貢獻30分，率隊以116：94淘汰魔術，拿下3連勝，自2008年後首度闖進次輪，也是史上第15支從1：3絕境下逆轉晉級的球隊。

坎寧安在2024年歷經活塞28連敗、單季苦吞68敗的悲慘時光，如今他率隊走出黑暗期，在今年更以頭號種子闖進季後賽，正是最明白這箇中滋味的男人，他說：「這太棒了，我們打出精彩的例行賽，帶著巨大優勢前進季後賽，如果我們在首輪出局真的會很痛，也會深深地刺痛底特律這座城市，但好險我們找到解決問題的方法。」

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活塞次輪將對上騎士，坎寧安說：「我們對即將到來的一切感到興奮，我們會代表這座城市繼續打下勝利、贏下系列賽，最終目標是贏得總冠軍。」

騎士退暴龍 槓上活塞

騎士昨在驟死第7戰靠著艾倫拿22分、19籃板，率隊在第三節打出38：19的狂暴攻勢摧枯拉朽，終場以114：102擊敗暴龍，系列賽4：3淘汰對手，而對於即將對上活塞，攻下18分的哈登說：「他們的防守非常出色，但我們會做好萬全準備。」

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