全大運100欄 張博雅4連霸

「跨欄甜心」張博雅昨在全大運女子100公尺跨欄完成4連霸。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕國立體大「跨欄甜心」張博雅昨在115年全大運田徑公開女子組100公尺跨欄決賽，跑出本季個人最佳的13秒12摘金，完成4連霸，目標成績再突破，朝今年重頭戲名古屋亞運邁進。

張博雅今年狀態不錯，以8秒07刷新室內女子60公尺全國紀錄，摘下雙金，回到主戰場100公尺跨欄也延續火熱表現，包括全大運在內，迄今已連3場都摘下金牌，她表示，「風沒有那麼亂，也沒感受到逆風，但本想跑進13秒內或個人最佳，可惜沒達成。」

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張博雅下週將到大阪參加木南道孝田徑賽，希望透過與日本好手競技刺激速度，突破個人最佳成績。

歷年第2佳 林翊凱110欄摘金

來自國體大的林翊凱以打破個人最佳的13秒56拿下公開男子組110公尺跨欄金牌，成績也一舉登上台灣歷年第2佳。林翊凱能夠在暌違1年後突破個人最佳，除了狀態維持不錯，也多虧全國紀錄保持人陳奎儒在練習時給予建議，而他也期許自己接下來賽事能更穩定地跑進13秒50內，目標跨進亞運決賽。

王冠閎小感冒 200蝶奪金

游泳部分，「台灣蝶王」王冠閎昨在男子200蝶決賽以1分56秒09奪金，他透露，其實原本目標想游到1分55秒左右，但前一晚有點感冒症狀，成績並不如預期，但之後會繼續調整，希望再次爭取佳績。

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