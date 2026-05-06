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TPBL》林書緯飆23分 國王扳平特攻

2026/05/06 05:30

林書緯第四節獨拿11分，率國王擊敗特攻，扳平戰局。 （記者王藝菘攝）林書緯第四節獨拿11分，率國王擊敗特攻，扳平戰局。 （記者王藝菘攝）

搶季後賽門票

國王杰倫（右）攻下23分、13籃板。（記者王藝菘攝）國王杰倫（右）攻下23分、13籃板。（記者王藝菘攝）

兩隊今殊死戰

特攻謝亞軒（右）投進5記三分球，拿下全場最高28分。（記者王藝菘攝）特攻謝亞軒（右）投進5記三分球，拿下全場最高28分。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕背水一戰的新北國王昨在TPBL季後挑戰賽，靠著林書緯第4節獨拿11分，全場攻下23分，將系列賽追成1：1，今晚7點兩隊將在和平籃球館進行殊死戰，贏家將可搶下最後一張季後賽門票，以第4種子之姿在首輪出戰例行賽龍頭桃園雲豹。

季後挑戰賽採3戰2勝，例行賽排名第4的特攻先握有1勝，無路可退的國王3節打完僅領先1分，但林書緯在決勝節接管戰局，單節投進3顆三分球，尤其最後1分34秒的大號三分彈命中，一舉將分差擴大至11分，徹底澆熄對手的反撲氣燄。

國王開火

全場飆17顆三分球

國王全場轟進17顆三分球，林書緯包辦4顆，另有9助攻、7籃板，蘇士軒也有4顆三分球、拿下12分，杰倫繳出23分、13籃板、5助攻，沃許本16分。

林書緯說：「因為這場輸球就要打包回家，我們別無選擇，大家都全力奮戰。」談到決勝節的致命三分彈，他笑說：「大家都知道我愛拋投，所以有時候也會有Logo拋投吧！」

特攻以謝亞軒28分表現最佳，馬可12分、14籃板，內馬14分、13籃板，但主力阿巴西手感欠佳，16投僅5中獲得10分。教練莫米爾說：「我們的防守強度不夠，讓對手太容易得分，球員在協防上還需加強，且在進攻上我們的射手也錯過許多空檔，三分球命中率僅21.4％，是輸球的兩大原因，現在只是被追成平手，明天還有機會。」

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