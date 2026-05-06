自由日日Shoot》金恩盃網協徵召掀議 謝淑薇自爆「被跳過」 詹詠然閃辭教練

女雙世界排名13的謝淑薇，昨在凌晨臉書發文，質疑去年接獲網協徵詢參與2025年金恩盃女網賽亞大一級參賽意願，今年卻未收到相關參賽信件。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026年金恩盃亞洲／大洋洲第2級賽事6月15日將於吉隆坡登場，國內女雙世界排名最高的謝淑薇未獲網球協會徵詢參賽引發爭議。

詹詠然（左）澄清，日前接任教練時得到的消息是，國內目前女雙世界排名前3的謝淑薇、詹皓晴和吳芳嫺因為金恩盃比賽日期和溫布頓錦標賽接近，都不會參賽。（資料照，詹詠然提供）

原名聯邦盃的金恩盃，是世界層級最高的女網團體賽事，攸關奧運參賽資格。網協前天在官網公告金恩盃代表隊名單，台灣隊由剛退役的詹詠然擔任教練，率領梁恩碩、楊亞依、萬奕彣、卓宜萱和卓宜岑出征。

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謝：去年被徵詢 今年沒收到通知

「看到金恩盃在我最愛吃的吉隆坡，但沒有收到任何網協諮詢參賽的信件怎麼辦？大馬美食跟下一屆奧運在召喚我了怎麼辦？」女雙世界排名13的謝淑薇，昨在凌晨臉書發文，質疑去年接獲網協徵詢參與2025年金恩盃女網賽亞大一級參賽意願，今年卻未收到相關參賽信件。

網協：謝無單打排名 才未獲徵詢

網協表示，去年謝淑薇以全國單打排名第7獲徵詢參賽意願，今年她已無單打排名，依選訓辦法先徵詢全國單打排名前8女將參賽意願，再召開選訓會議，「排名最高前3名並有參賽意願的選手為當然選手，年度帶隊教練可徵召2名選手。」

秘書長王凌華表示，已收到謝淑薇詢問金恩盃的信件，由於她是前女雙世界球后，經驗與技術俱佳，協會樂觀其成，「以她的排名實力，只要願意參賽，經教練提名選訓會議通過，應該就沒問題。」

詹：接任教練時 被告知謝不參賽

詹詠然則澄清，日前接任教練時得到的消息是，國內目前女雙世界排名前3的謝淑薇、詹皓晴和吳芳嫺因為金恩盃比賽日期和溫布頓錦標賽接近，都不會參賽。

詹詠然隨後也以自己還沒有準備好，能力不足及考量不夠周全，請辭金恩盃教練。

網協副理事長楊蔚萌則表示，第一時間已強力慰留詹詠然，也希望她把握每個關鍵機會來證明自己的能力，擺脫過去的包袱。

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