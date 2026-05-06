NBA》愛德華茲帶傷歸隊 率灰狼險勝馬刺

馬刺溫班亞瑪（右）單場12阻攻，締造季後賽紀錄。 （法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕有傷在身的愛德華茲昨在季後賽次輪G1提前歸隊，決勝節獨拿11分、全場進帳18分，加上藍道斬獲21分，西部第6種子灰狼在客場以104：102爆冷扳倒第2種子馬刺，系列賽1：0領先。

灰狼愛德華茲（左）帶傷出賽，決勝節獨拿11分，率隊扳倒馬刺。（法新社）

愛德華茲在首輪系列賽G4弄傷左膝，初估最快次輪G3才能回歸，昨他帶傷出賽25分鐘，他說：「我想跟隊友們一起並肩作戰，也許我的身體爆發力不如過往，但我必須做好卡位，將細節做好才能贏下比賽。」

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溫班亞瑪 阻攻大三元做白工

雙方一路糾纏至決勝節，灰狼靠著康利的三分球命中，加上藍道關鍵時刻的火力支援，在最後3分鐘握有8分領先，馬刺在「法國怪物」溫班亞瑪、哈波聯手追分下，在比賽剩30秒時逼近至2分差，但錢帕尼的絕殺三分球未果。

溫班亞瑪拿11分、15籃板、12阻攻，單場阻攻數締造季後賽紀錄，更是史上第3位在季後賽完成阻攻大三元的球員，但在戈貝爾、藍道防守下，全場17投僅5中，他說：「我在防守耗費太多精力，導致進攻效率不佳，這場輸球是我的責任。」

尼克打爆七六人 次輪拔頭籌

另一場賽事戰況一面倒，尼克靠著布朗森豪取35分，加上阿努諾比進帳18分，湯斯、布里吉斯各17分，早早拉開分差，終場以137：98打爆七六人，在東部次輪系列賽拔得頭籌。

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