全大運》哥哥冥誕奪拳擊首金 郭怡萱淚崩：真的很想幫他拿冠軍

全大運拳擊女子51公斤級決賽，郭怡萱（紅方）在哥哥冥誕這天奪下生涯首金。（全大運提供）

〔記者粘藐云／桃園報導〕清華大學郭怡萱昨在全國大專校院運動會拳擊女子51公斤級金牌戰，以4：1擊敗北市大學勁敵劉宇珊，在哥哥冥誕這天奪下生涯首金，她難掩情緒落淚，想把這面金牌獻給哥哥。

郭怡萱原本是田徑選手，但哥哥在她國一時因獵槍走火意外身故，讓她心情大受打擊，後來希望延續哥哥的興趣才開始打拳，她也展現天賦，逐漸在國際賽繳出成績，上個月甫於亞錦賽奪下銅牌，「我真的很想幫哥哥拿冠軍。」郭怡萱表示，會踏上擂台是因為哥哥和教練的鼓勵，也是她堅持到現在的最大動力。

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郭怡萱過去兩年在全大運爭金失利，讓她對於這項賽事有些恐懼情緒，「但這次一場比一場還要更有信心，且隊上成績也都一起上來，終於能自信回到決賽舞台。」這次克服壓力摘下金牌，為接下來亞運國手決選注入強心針。

男子組方面，過去擔任奧運金牌林郁婷陪練員的文化大學李承威，在60公斤級金牌戰以3：2擊敗台灣體大林俊佑，報了去年金牌戰落敗的一箭之仇。

李承威復仇奪金

亞運決選勢在必得

李承威4月底結束亞錦賽後，馬上投入全大運，對於體能負荷相當大，他表示，比到最後都是靠意志力撐下去，但這面金牌對他而言意義非凡，「這也讓裁判知道我的實力有到那裡，不會隨意就能被拉下去。」對於接下來亞運決選他志在必得，「不只是有機會而已，是一定可以，這是我的目標，我一定會努力達成，無論對手是誰。」

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